Temptation Island andrà in onda stasera, giovedì 16 luglio 2020, con la sua terza puntata trasmessa su Canale 5. Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia è formato da sei coppie, due Vip e quattro Nip (cliccate qui per leggere le loro schede).

Temptation Island, dove vedere il programma in streaming

Tra i volti famosi troviamo Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro insieme al fidanzato Lorenzo Amoruso. Sono sei le puntate previste per la nuova stagione del format, trasmesse in prima serata il giovedì. Il docu-reality è prodotto da Fascino di Maria De Filippi e va in onda dall’Is Morus Relais, un villaggio vacanze in Sardegna (cliccate per scoprirne di più).

Il programma può essere guardato serenamente su Canale 5 oppure sul canale 505 per visionare i contenuti in HD. La nuova puntata di Temptation Island è disponibile anche in streaming sul sito Mediaset Play e su Witty Tv e sull’applicazione ufficiale Mediaset Play disponibile per Android e iOS.

Sulle stesse piattaforme sono disponibili anche le repliche on demand, a partire dal giorno dopo la messa in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Spazio sul web anche per una grande serie di contenuti extra, come le clip di presentazione delle coppie, oltre ad alcuni video che regalano anticipazioni e spoiler.

Le puntate inedite di Temptation Island vanno in onda ogni giovedì sera su Canale 5 a partire dalle 21.10 circa. Coppie di fidanzati e fidanzate dovranno mettere alla prova la loro relazione d’amore in attesa del falò di confronto finale.