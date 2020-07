Dove si trova il resort di Temptation Island? Anche la settima edizione del docureality di stampo sociologo va in onda nello stesso villaggio che abbiamo visto, conosciuto e amato in tutti questi anni. Eppure, nelle prime stagioni la location era differente, lo sapevate?

Resort Temptation Island, ecco dove si trova il villaggio

Per la prima edizione di Temptation Island fu scelta Castellaneta Marina, in Puglia, poi è stata la volta di Gaeta. Dalla terza in poi invece, si è scelta la Sardegna come meta fissa per girare i 21 giorni più bollenti della televisione italiana. Il villaggio in questione è il Resort Is Morus Relais, 4 stelle con un parco di oltre 7 ettari e una spiaggia privata.

Al suo interno troviamo anche molti cottage e ville private, location perfetta per dividere i concorrenti del reality. Anche per due edizioni Vip, il posto non è cambiato.

Anche quest’anno le coppie si trovano a sud della Sardegna e precisamente a Santa Maria di Pula all’Hotel Is Morus Relais. Ecco tutte le coordinate dell’Hotel: Is Morus Relais, km 37,400 – 09010 S. Margherita di Pula – Cagliari – Sardegna – Italy, Tel. +39 070 921171.