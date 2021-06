Massimo Colantoni è stato uno dei volti più controversi della sesta edizione di Temptation Island. A distanza di tre anni, l’ex protagonista ha pubblicato un singolo dedicato alla sua ex fidanzata Ilaria Teolis.

Temptation Island, Massimo Colantoni pubblica una canzone per la sua ex

La canzone s’intitola: “Noi eravamo” e nel testo ci sono anche delle scuse ufficiali nei confronti della sua ex. Un gesto molto maturo e coraggioso se consideriamo pure che Ilaria, attualmente, sta con un altro.

Il singolo parla di una storia d’amore tormentata e poi conclusa con qualche rimorso di troppo. Massimo Colantoni chiede pure scusa e ricorda la sua relazione con Ilaria Teolis prima della rottura.

Dopo la fine di Temptation Island il ragazzo si è nuovamente fidanzato con Sonia Onelli, una delle tentatrici del programma ma anche questa relazione è naufragata circa un anno fa.

Che il singolo sia dedicato ad Ilaria e non a Sonia si evince dalla data di pubblicazione della canzone: il 27 giugno, giorno in cui cade anche il compleanno della Teolis che non ha replicato in alcun modo alla dedica del suo ex fidanzato e prosegue la sua vita serenamente con un altro ragazzo.