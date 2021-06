Le registrazioni di Temptation Island sono ufficialmente terminate. Raffaella Mennoia tramite le storie di Instagram, ha fatto un grande “riepilogo” di ciò che è stato (e che noi vedremo in onda da mercoledì 30 giugno).

Io sono tornata a Roma già da un paio di giorni abbiamo consegnato il programma, vi ricordo che il 30 giugno iniziamo è stata veramente un’edizione particolare, veramente particolare poi mi direte anche voi nel corso delle messe in onda che cosa vi sembra. Io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni. Un po’ meno per altre però… insomma è normale.

Se dovessi fare una riflessione rispetto a quest’edizione direi parecchie cose. Direi che nulla è come sembra. Nulla è più vero di quello che sembra. Delle volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare.