Vi ricordate di Erica Piamonte? La ex concorrente della 16esima edizione del Grande Fratello Nip ha avuto un appassionato avvicinamento con Taylor Mega e, in più di un’occasione, entrambe non ne hanno fatto mistero.

Taylor Mega e Giaele, Erica Piamonte interviene ed è subito “lesbo drama”

Dichiaratamente bisex, Erica Piamonte e Taylor Mega, dopo aver mostrato attrazione già nella Casa (l’influencer bionda era entrata come guest star per una settimana), hanno continuato a frequentarsi anche dopo.

Per questo motivo, dopo averla vista in diretta al Grande Fratello Vip, mentre si raccontava l’amicizia con Giaele, la Piamonte non è riuscita a rimanere in silenzio.

A Pomeriggio 5, Erica Piamonte si era già sentita tradita da Taylor e, a tal proposito, aveva affermato:

Io e Taylor questa estate abbiamo passato un sacco di tempo insieme: abbiamo fatto tante vacanze, dormivamo nella stessa stanza e facevamo tutto il resto. Non si può dire che io e Taylor fossimo fidanzate, perché lei stava con un altro.

Le parole per Giaele

Sei stupenda, hai un carattere assurdo e mi sono affezionata a te per questo. Sei forte, tenace, intelligente. Sei un diamante, non bigiotteria. Devi essere questo qua dentro. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere. La Giaele che conosco io può dare tantissimo sia alle persone che la guardano da fuori che a quelle dentro.