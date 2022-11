Cosa c’è stato tra Taylor Mega e Giaele De Donà prima del GF Vip?

Qual è il rapporto che unisce Taylor Mega e Giaele De Donà? L’attuale concorrente del Grande Fratello Vip ha menzionato, in più d’una occasione, l’influencer bionda parlando di un rapporto particolarmente intenso.

“L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”, queste le parole di Giaele De Donà durante un momento di confidenze nella Casa del Grande Fratello Vip.

Taylor Mega, intervistata da Turchesando, ha confermato il flirt:

Con Giaele è nata una grandissima attrazione. – riportano le colleghe di IsaeChia – Io l’ho conosciuta in Sicilia con Brad che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità. Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa. Non si può però chiamare tradimento perché è una relazione aperta. Non è durato molto.

Taylor è stata fidanzata anche con Alberto De Pisis:

E’ una persona stupenda, mi dispiace che non riesca ad uscire ed esprimersi al 100%. Alberto è sempre stato gay. Poi ad un certo punto eravamo a Cortina anni fa e non so, ci siamo guardati ed è sbocciato qualcosa.

Per me è stato molto imbarazzante perché sapevo che era gay, che non era andato con nessuna donna. Non sapevo come affrontare la cosa. Ho cercato di capire se provasse lo stesso interesse e ho capito che c’era qualcosa.

Mi sono dichiarata ed è nata questa storia durata due mesi. Diciamo che lui ha detto che gli ho preso la mano, però io l’ho messa in un punto specifico. La storia è romantica, il passaggio un po’ meno. Poi è finita perché sono una ragazza particolare, è rimasto dell’affetto, sono sempre gelosa un po’ di lui.