Taylor Mega, calendario For Men 2020 sotto accusa, lei replica – VIDEO

Taylor Mega si è messa a nudo per una buona causa, con il calendario For Men 2020 che sta già spopolando anche con gli spot in rotazione televisiva. L’influencer ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi è la protagonista di ben 13 scatti (copertina e 12 mesi) in perfetto stile anni 80, prestando gratuitamente la sua immagine e chiedendo a Cairo Editore di destinare il ricavato all’associazione Wall of Dolls che si occupa di proteggere le donne dalla violenza di genere.

Taylor Mega, calendario For Men: le critiche

Nonostante l’intento più che positivo, Taylor Mega è stata ampiamente attaccata, in particolare dai giornalisti del Corriere della Sera. Nei giorni scorsi proprio il popolare quotidiano ha sponsorizzato il calendario For Men 2020 con un articolo, focalizzandosi soprattutto sull’aspetto sociale del progetto.

Eppure, i giornalisti del Corsera non hanno affatto preso bene l’articolo pubblicato, asserendo di non aver gradito la sua presenza nel giornale per il quale scrivono, poichè non sono soliti trattare di personaggi legati al mondo del gossip, stroncando così anche il progetto.

Taylor Mega a quel punto ha voluto prendere la parola replicando alla reazione dei giornalisti e difendendo il suo progetto e la giusta causa dello stesso. Avrebbe voluto realizzare una serie di storie in merito ma, come ha espresso la stessa influencer, il discorso sarebbe stato fin troppo lungo, quindi ha preferito scrivere una lettera sempre via Storie, indirizzata al direttore del Corriere:

[…] Ciò che trovo davvero fuori luogo è non considerare che l’intero cachet della sottoscritta relativo al calendario For Men sia stato devoluto a favore di una associazione di volontariato che si occupa di difesa delle donne vittima di violenza.

(La lettera completa nel video in apertuta)