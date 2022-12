Francesco Chiofalo durante la sua storia con Antonella Fiordelisi si era fatto tatuare il suo nome sul polso. La ex di Lenticchio, attualmente nella Casa del Grande Fratello Vip, ha avuto modo di essere protagonista “indiretta” anche questa volta.

Chiofalo ha deciso di cancellare il nome di Antonella Fiordelisi mettendoci una bella linea nera sopra, per archiviare definitivamente la sua storia con la vippona.

Condividendo il video, Francesco ha anche aggiunto:

Una leggenda metropolitana racconta che quando due fidanzati si tatuano i propri nomi a vicenda la cosa porti enorme sfortuna alla coppia a tal punto da farli lasciare per sempre… l’ho potuto costatare su me stesso… la leggendaria metropolitana è vera.

Ecco il VIDEO.

Lei dice che se io stavo lì con questo Daniele Dal Moro avrei fatto rissa e l’attaccavo al muro. Io gli avrei stretto la mano perché l’ha rimessa al suo posto ma non so lei a cosa si riferisse. Pure nel nostro privato quando stavamo insieme, quando lei litigava con una terza persona io non ho mai potuto prendere le sue parti perché aveva sempre torto nel 90% dei casi anzi a volte dovevo chiedere scusa io al suo posto.

Quale sarebbe il risultato di questo ragionamento? Che Francesco è violento. Peccato che io nella mia vita non abbia mai messo una mano addosso a nessuno. Mai fatto male ad una mosca, ho la fedina penale pulita come uno stagno d’acqua.

Più volte la gente ha provato a strumentalizzare il mio aspetto che non è da bravo ragazzo… rivedendo il video lei fa riferimento ad un amico e credo che FC faccia riferimento a Fabrizio Corona. Per fortuna che non è riferito a me ma se lo fosse… se le piace pensare questo, mi dispiace per lei ma non è così.