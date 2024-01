Striscia la Notizia ha raggiunto Stefano De Martino per la consegna del Tapiro d’Oro. Nessuna notizia ufficiale legata alla consegna del noto riconoscimento del Tg satirico di Antonio Ricci, se non la foto postata via social nelle passate ore dallo stesso ex marito di Belen Rodriguez.

Tapiro di Striscia la Notizia a Stefano De Martino

Non è chiaro, dunque, se assisteremo questa sera, nel corso della nuova puntata, alla consegna del Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia a Stefano De Martino. Quest’ultimo, infatti, si è limitato solo a mostrare lo scatto che immortala il riconoscimento consegnato da Valerio Staffelli ma senza aggiungere alcuna spiegazione.

L’ex ballerino, infatti, ha commentato solo con un “Eccoci qua”. Due parole allegate alla foto del Tapiro ma senza aggiungere alcuna ulteriore spiegazione riguardo alla consegna.

La notizia arriva a poche ore dalle dichiarazioni rilasciate dalla sua ex moglie Belen Rodriguez e che troveremo domani in una intervista sul settimanale Chi, nel corso della quale parla anche della fine del matrimonio con Stefano De Martino, dei presunti tradimenti e del periodo buio che ha attraversato e dal quale sta cercando di uscire.

Da mesi, infatti, l’argomento principale di discussione è la fine della relazione tra il presentatore e Belen. Tra sorprese, frecciatine sui social e scoop sensazionali, la vicenda continua a dominare le pagine dei giornali e il web. Ma a mantenere viva l’attenzione sono i presunti tradimenti di De Martino, che sembrerebbe essere stato infedele più di una volta nel corso degli anni passati con Belen.

A rivelare i presunti tradimenti di De Martino è stata la stessa showgirl argentina che durante un’intervista a Domenica In, all’inizio di dicembre, ha rivelato di essere stata tradita da Stefano almeno 12 volte.

Belen Rodriguez torna a parlare dei tradimenti: “La mia storia con Stefano finita anni fa, odio il gossip” #belenrodriguez https://t.co/SItM2pnUEV — BlogTivvu.com (@blogtivvu) January 9, 2024