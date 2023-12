Si torna a parlare di Morgan nel corso del Tg satirico Striscia la Notizia, nella puntata di oggi, mercoledì 6 dicembre 2023. Al centro del nuovo appuntamento, l’unico giudice non ancora attapirato, ovvero Ambra Angiolini. L’attrice sarà raggiunta dall’inviato storico di Striscia, Valerio Staffelli, il quale consegnerà il Tapiro d’Oro per un motivo ben preciso.

Nuovo capitolo della saga X Factor, che ha visto l’uscita di scena di Morgan dal parterre dei giudici. I motivi reali restano ancora ignoti e la stessa Ambra Angiolini, raggiunta da Striscia la Notizia, ha negato di conoscere le vere ragioni.

Questa sera a Striscia la Notizia, Valerio Staffelli raggiungerà Ambra per la consegna del Tapiro d’Oro. Il motivo? Secondo alcune voci la Angiolini avrebbe subito minacce da Morgan e proprio queste gli sarebbero costate il posto di giudice a X Factor.

Intercettata dall’inviato di Striscia, anche Ambra – come già fatto nello scorso servizio da Morgan – ha però smentito le indiscrezioni:

Nessuna minaccia, non so cosa sia accaduto dietro le quinte. Con Morgan non è successo nulla, non conosco il motivo per cui l’abbiano cacciato. Morgan è Morgan, questo è quanto.