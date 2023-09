Jessica Selassiè ospite di Casa SDL, ha parlato del suo concorrente preferito del Grande Fratello raccontando anche come stanno le cose con Barù e gli attuali progetti di lavoro. La vincitrice del GF Vip 6, ha svelato pure un retroscena su Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, il retroscena di Jessica: “Ecco perché non ci hanno prese!”

Jessica ha fatto il provino con le sorelle Lulù e Clarissa ma, per un piccolo cambio di programma sono state scartate all’ultimo minuto: “Abbiamo fatto il provino ma quest’anno non hanno preso il trio”.

Parpiglia è intervenuto confermando le parole della Selassiè:

All’inizio c’era l’idea di avere il trio. Tale e Quale è un programma molto complesso e per creare una maschera ci vogliono ore quindi immaginate per farne tre. Evidentemente non sono ancora di questa idea ma se fossero stati convinti il trio sarebbe stato quello delle sorelle Selassiè.