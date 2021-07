Il cast di Tale e Quale Show 2021 dovrebbe essere finalmente al completo. All’appello, infatti, mancava solamente un nome diffuso ufficialmente da Blogo che lo ha svelato in anteprima.

Secondo le indiscrezioni che circolano l’undicesimo concorrente di Tale e quale show 2021 dovrebbe essere, qualora la trattativa andasse in porto, l’attore Simone Montedoro, diventato noto per aver interpretato il capitano Giulio Tommasi nella fortunata serie Lux Vide Don Matteo, che nella prossima stagione avrà grosse novità, a partire dall’ingresso nel cast di Raoul Bova per l’uscita di scena di Terence Hill.