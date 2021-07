Pierpaolo Pretelli reagisce in maniera epica alla convocazione per Tale e Quale Show – VIDEO

Pierpaolo Pretelli è stato ufficialmente convocato per prendere parte alla nuova stagione di Tale e Quale Show in partenza da settembre sulla rete ammiraglia di Casa Rai con Carlo Conti.

Pierpaolo Pretelli reagisce alla convocazione per Tale e Quale Show

Proprio in queste ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha reagito in maniera epica postando un video nella storie di Instagram mentre si trovava nella Casa: “Adoro!”, affermava con tanto di parrucca fucsia e tacchi a spillo mostrando agli amici le sue doti da showman.

Sono proprio contenta per Pierpaolo, ragazzo genuino e di sanissimi principi. Spero che dopo questa grande occasione la sua carriera possa definitivamente spiccare il volo perché se lo merita appieno.

Lo trovo sempre così umile e positivo che mi piacerebbe poterlo vedere ancora in televisione per merito del suo oggettivo talento per le imitazioni e l’intrattenimento in generale.

Anche Stefania Orlando ha condiviso alcuni post su Instagram per ufficializzare la sua partecipazione a Tale e Quale Show.

Oltre agli ex gieffini il cast si completa (o quasi) con: Ciro Priello, Dennis Fantina, Biagio Izzo, Gemelli Guidonia, Ala Parietti, Federica Nargi, Deborah Johnson, Francesca Alotta e un ultimo nome ancora “misterioso”.

Il video condiviso su Instagram