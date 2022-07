Tale e Quale Show, il cast è chiuso: Valeria Marini al posto delle sorelle Selassiè? Gli ex del GF Vip che sono stati provinati

A quanto pare, il cast di Tale e Quale Show si è ufficialmente completato. Carlo Conti ha selezionato alcuni ex protagonisti del Grande Fratello Vip ma le sorelle Selassiè non saranno tra i concorrenti del programma di Rai 1 in partenza da settembre (ed è un vero peccato!).

Tale e Quale Show, il cast è ufficialmente chiuso: ecco tutti i possibili concorrenti

“Da queste parti vi avevamo annunciato la presenza della burrosa Valeria Marini, che ora qui vi possiamo confermare e siamo in grado anche di aggiungere un nome di peso al cast di Tale e quale show 2022, si tratta dell’ex parlamentare Alessandra Mussolini”, scrive TVBlog.

Il portale aggiunge tutti gli altri nomi che sono stati provinati:

Fra i provinati per questa nuova serie di Tale e quale show e con buone possibilità di entrare nel cast ricordiamo Marco Morandi, Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Los Locos, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Manuela Zero, Gilles Rocca e Melissa Greta Marchetto.

Con tutto il rispetto ma Valeria Marini, Antonio Zequila ed Emanuela Tittocchia potrebbero fare parte del cast e Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè no?