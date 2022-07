Se fino a qualche giorno fa la presenza delle tre sorelle Selassié, Jessica, Clarissa e Lulù era stata data per certa a Tale e Quale Show, qualcosa nel frattempo sarebbe cambiato. TvBlog.it ha riportato le ultime indiscrezioni sul cast dello show di Carlo Conti in onda su Rai1 dal 30 settembre ed a quanto pare le tre Princess sarebbero fuori dalla rosa dei concorrenti.

Le sorelle Selassié non saranno a Tale e Quale Show

Lo stesso portale televisivo aveva annunciato che Carlo Conti in questi giorni avrebbe visionato i provini video dei papabili concorrenti di Tale e Quale Show per poter eseguire la doverosa scrematura.

Come sappiamo ogni anno Tale e Quale Show attinge dal reality GF Vip scegliendo qualche suo ex concorrente anche al fine di intercettare il pubblico giovane che segue il programma di Signorini. Tra loro vi erano anche le sorelle Selassié che dopp essere state date ormai per certe, adesso sarebbero fuori dai giochi. Ecco cosa si legge in merito:

Fra i nomi che sono stati immessi sul campo di gara attraverso dei provini vocali inviati via whataspp vi abbiamo già dato conto di quelli che hanno visto protagonisti vari individui provenienti dal varietà diretto e condotto da Alfonso Signorini come Guenda Goria, Davide Silvestri, Alex Belli, la stessa Katia Ricciarelli e le principesse Selassiè (queste ultime comunque che alla fine della fiera non ci saranno).

A proposito di GF Vip però, un nome avrebbe convinto Carlo Conti e pare sia quello di Valeria Marini, protagonista di ben due edizione del reality e che secondo TvBlog.it “farà parte del cast della prossima edizione di Tale e quale show, baci stellari compresi”.