Suor Cristina non esiste più. L’inatteso cambio di Cristina Scuccia è stato raccontato oggi, dalla stessa ragazza, nel corso di una intensa ed inattesa intervista a Verissimo. Cristina non è arrivata con il consueto abito nero bensì un abito rosso fiammante.

Suor Cristina non è più suora: il cambiamento

La padrona di casa di Verissimo è rimasta spiazzata alla vista di Cristina senza il suo consueto abito, al punto da chiederle subito: “Suor Cristina non esiste più?”:

Suor Cristina non c’è più ma in fondo è dentro di me. Se sono quella che sono oggi è grazie a Suor Cristina. Ho fatto un percorso meraviglioso, anche difficile, ma oggi ho il sorriso, ancora più forte di prima. Adesso è pieno, carico. Credo ancora di più nella vita e in Dio, la fede non è andata via.

Prima apparteneva all’ordine delle Suore Orsoline. Ecco cosa ha raccontato:

Sono stati quasi 15 anni di vita religiosa, credo i più belli della mia vita perchè è stata un’esperienza di vita importante e intensa che mi ha fatto crescere tantissimo. Non c’è stato nulla di particolare ma è stato un cambiamento mio, una crescita.

Il 31 maggio 2009 è arrivata la chiamata, ma la musica è sempre rimasta la sua grande passione che le ha permesso di fare il giro del mondo. In merito al successo ha spiegato:

Non è stato facile ma non ha messo in crisi la mia vocazione. A metterla in crisi è stato un cambiamento mio interiore. Le troppe responsabilità mi hanno fatto fare i conti con me stessa. The Voice apre la strada ad un mio cambiamento di crescita ed evolutivo.

Concretamente però è stato dopo essersi fermata a causa del Covid ad aver riflettuto seriamente su ciò che voleva. Quindi si è anche affidata ad una psicologa dopo essere andata in crisi:

Non riuscivo più a capire chi fossi. Dentro me Dio non l’ho mai messo in discussione ma non ero più felice.

La scomparsa del padre ha coinciso con la sua crisi esistenziale.