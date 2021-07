A Striscia la Notizia sta per andare in scena una vera e propria rivoluzione a partire dalla prossima stagione televisiva. Stando ad una recente indiscrezione tratta dal settimanale Nuovo TV, infatti, pare proprio che Antonio Ricci abbia pensato ad un doppio cambio, sia sul fronte Veline che conduttori.

Striscia la Notizia, rivoluzione Veline: il commento di Maurizio Costanzo

In merito alla prima rivoluzione legata alle Veline, al posto delle uscenti Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva ci dovrebbero essere due volti in arrivo dalla Scuola di Amici di Maria De Filippi, ovvero Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelegatti (22):

Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado.

A commentare la presenza delle Veline nel Tg satirico di Canale 5 è stato anche il giornalista e conduttore Maurizio Costanzo che ha replicato ad una lettera di una spettatrice proprio sul nuovo numero di Nuovo TV.

“Non crede che i tempi siano maturi per togliere la donna dal bancone? Penso che le ragazze di oggi dovrebbero avere altri modelli”, avrebbe chiesto la spettatrice e lettrice del settimanale, come riporta LaNostraTV. Costanzo avrebbe replicato spiegando che non bisognerebbe sempre guardare tutto col filtro del sessismo accusando subito di maschilismo. Ed a proposito del ruolo delle Veline ha aggiunto: