Veline di Striscia La Notizia, ecco chi sono: due ex ballerine di Amici, l’indiscrezione

Le nuove Veline di Striscia La Notizia saranno due ex ballerine di Amici? Riccardo Signoretti non ha dubbi e le piazza anche tra le notizie in copertina di Nuovo TV.

Le nuove Veline di Striscia la Notizia sono due ballerine di Amici?

Cambio della guardia sul bancone di Striscia la notizia. – scrive Riccardo Signoretti su Instagram – Nuovo Tv in edicola da martedì 29 giugno anticipa chi saranno le due nuove veline. Da settembre, salvo sorprese, le vedremo accanto al Gabibbo al posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Ebbene, la bionda è Talisa Ravagnani (19 anni), la mora Giulia Pelegatti (22): due garanzie per Antonio Ricci, l’autore del tg satirico di Canale 5. Le ragazze arrivano dalla scuola di Amici e, nonostante la giovane età, vantano una buona esperienza nel mondo dello spettacolo. Talisa ha partecipato ad Amici 19, dov’è arrivata al Serale, e nel 2021 è tornata nel talent come ballerina professionista. Giulia, concorrente di Amici 16, ha danzato anche nello show comico Colorado.

Che ne pensate?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Riccardo Signoretti (@riccardo_signoretti)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @talisajade_