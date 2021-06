L’estate è sempre la stagione più “croccante” per la televisione italiana alle prese con accordi e rinnovi. In queste ore, per esempio, si sono tracciati i contorni dell’immediato futuro televisivo di Stefano De Martino dopo numerose indiscrezioni.

Stefano De Martino ha scelto tra Rai e Mediaset: ecco la decisione

Niente domenica pomeriggio di Canale 5 o nuovo show comico di Italia1, come sussurrato da alcuni colleghi. DavideMaggio.it può anticiparvi che Stefano De Martino dovrebbe rimanere esattamente dov’è: a Rai2. Il ballerino conduttore sarà ancora una volta alla guida di Stasera Tutto è Possibile.

Il programma di successo della seconda rete di Casa Rai è già in palinsesto per gennaio 2022. Inoltre, proprio Stefano De Martino è stato scelto come presentatore assoluto di uno speciale di rete molto importante: