Cresce l’attesa in vista della prossima edizione di Tale e Quale Show 2021, come sempre condotta nella prossima stagione di Rai1 da Carlo Conti. Proprio il padrone di casa si è fatto scappare ieri sera uno spoilerone legato alla partecipazione di un concorrente. L’intervento di Stefano De Martino è stato però decisivo: ecco cosa è successo.

Tale e Quale Show 2021: Carlo Conti spoilera un concorrente

Mentre si giocava su Rai1 la prima partita di Euro 2020 con protagonista la nostra grande Nazionale italiana, su Rai Play andava in scena il nuovo formata dal titolo “Europei in casa The Jackal” che ha visto la presenza di tanti ospiti pronti a commentare i match in atto.

Ieri sera, tra gli altri, erano presenti anche Carlo Conti e Stefano De Martino. Verso la fine della trasmissione proprio il conduttore di Rai1 ha spoilerato la partecipazione di Ciro Priello nella prossima edizione di Tale e Quale Show 2021. Rivolgendosi al giovane, dopo avergli fatto fare un ‘do’ di petto si è lasciato scappare un:

Preparati, Ciro. Preparati.

Un’affermazione che ha inevitabilmente scatenato Stefano De Martino che ha così incalzato il conduttore il quale non ha potuto più fare un passo indietro. Decisivo il successivo intervento di De Martino:

Un programma ‘tale e quale’ a quell che fanno su Rai1… non si può dire!

Sarà proprio il vincitore di Lol il primo concorrente ufficiale di Tale e Quale Show 2021?