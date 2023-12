Anche Stefano De Martino ha deciso di prendersi cura della sua salute mentale e da oltre due anni ha deciso di chiedere aiuto ad uno psicanalista. In una intervista al Fatto Quotidiano ha confidato l’importanza che la terapia ha avuto nella sua vita ed il modo in cui grazie ad essa è riuscito a trovare un equilibrio.

Stefano De Martino non ha affatto nascosto di essersi rivolto ad un terapeuta al fine di prendersi cura della sua salute mentale, ed oggi si dice fiero dei cambiamenti che la terapia ha apportato alla sua vita. Non è un caso se oggi troverebbe difficile lasciare le sedute. Ecco cosa ha confidato l’ex marito di Belen Rodriguez:

Il mio stato mentale attuale? Dovremmo chiederlo al mio psicanalista che mi segue sempre e mi dà una grande mano settimanalmente. Cerco di essere centrato e devo dire che l’analisi aiuta tantissimo, ho trovato un equilibrio. Io sono in analisi da oltre due anni, non so come ho fatto a sopravvivere prima senza questo supporto.