Belen Rodriguez ospite del Maurizio Costanzo Show, dopo alcuni anni di lontananza dal programma, ha svelato come procedono le cose con il marito Stefano De Martino, tirando in ballo anche il figlio Santiago.

“Con Stefano De Martino come va? Chi? Ah sì, forse me lo ricordo vagamente… ho capito chi è Tutto bene, a casa tutto bene”, ha scherzato Belen Rodriguez.

Costanzo ha anche chiesto a Belen se avesse in programma un viaggio in Argentina con tutta la famiglia riunita:

In Argentina è da un po’ che non ci vado. Volevo andarci per Capodanno, ma non riesco per impegni di lavoro. Ci andrò il prossimo agosto, con De Martino. Anche se ci lasceremo, lo costringerò lo stesso.