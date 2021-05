Dopo i vergognosi insulti rivolti ad Elisabetta Gregoraci nelle passate ore, ad intervenire via social nella serata di oggi è stato nuovamente Stefano Coletti. Il pilota, che nei giorni scorsi aveva pubblicato una serie di scatti insieme all’ex di Briatore aprendo la strada alle polemiche social, è stato costretto a intervenire nuovamente e fare delle precisazioni.

Stefano Coletti difende Elisabetta Gregoraci: lo sfogo social

Stefano Coletti non ci sta e in questi minuti è intervenuto attraverso le sue Instagram Stories con uno sfogo sentito in difesa di Elisabetta Gregoraci.

Il pilota ha smentito la loro frequentazione durante la partecipazione della showgirl calabrese al Grande Fratello Vip, ha preso le sue difese dedicandole parole di stima e affetto ed al tempo stesso ha spiegato che al momento non starebbero insieme. Ecco le sue parole:

Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo assieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda.

Coletti ha quindi proseguito spiegando il loro attuale rapporto:

Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento. Elio ed io non stiamo assieme.

Una precisazione doverosa, anche alla luce di quello che sta accadendo e che ancora una volta sottolinea un vero e concreto problema: quello dell’odio social ancora purtroppo ingestibile e ingiustificato.