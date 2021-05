La “mossa” social di Stefano Coletti non è stata la migliore intuizione della sua vita. Ed infatti, dopo avere ufficializzato la sua storia con Elisabetta Gregoraci, i leoni da tastiera hanno dato libero sfogo alla loro frustrazione.

Elisabetta Gregoraci insultata: commenti irripetibili dei leoni social

Elisabetta Gregoraci, da ore, riceve insulti social da fare accapponare la pelle. A prescindere da quale sia il vostro gruppo di “sostegno” social, dovreste darvi tutti una calmata.

Offendere una persona per portarne in “cima” un’altra non farà di voi delle persone migliori e non vi regalerà la stima di colui/lei che state cercando ignobilmente di difendere.

Io per prima (che sono una persona comune), se qualcuno mi difendesse in questa maniera non lo vorrei vedere nemmeno in cartolina (come direbbe mia madre).

E, sempre mia madre, mi ha insegnato l’educazione e il rispetto nei confronti del prossimo.

Mi ha insegnato ad alzare la mano per chiedere la parola quando ero in classe ai tempi della scuola.

Mi ha insegnato ad attendere il mio turno e rispettare tutti.

Possiamo serenamente vivere in un mondo dove ognuno la pensa diversamente da noi, è la cosa più bella che possa capitarvi, credetemi.

I miei migliori amici, le persone più speciali che io abbia mai incontrato nella mia vita, la persona che amo e che sta al mio fianco, sono tutti accomunati da un unico dote: pensarla diversamente da me.

Non siate leoni da tastiera, fuori c’è il sole.