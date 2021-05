Stefania Orlando “punge” Pio e Amedeo su Twitter. Ieri sera il duo comico, nel corso della puntata finale di Felicissima sera, si è reso protagonista del monologo dal titolo “L’ironia salverà il mondo”.

Durante la loro esibizione Pio e Amedeo hanno cercato di sdoganare, a loro modo, tutto ciò che non è più permesso dire in televisione e sui social. Perché “il problema non è la n-word” ma l’intenzione. E così, a detta di Amedeo, “se vi dicono neg*o voi ridetegli in faccia e disarmateli!”.

Spazio anche per il pensiero sul gay pride e la f word:

Signori, non si può più dire la parola ricch*one. Ci stanno educando che la lingua è più importante della mente, è quello che è sbagliato. La cattiveria e l’intenzione è il problema.

Ognuno nella camera da letto fa quello che vuole! Questo è l’importante, così vanno educati gli stolti, con un messaggio… E lo dico a tutti i ricch*oni in sala, a tutti i gay – ho sbagliato – a casa anche! Se vi chiamano ricchi*ni, fr*ci per ferirvi no, ridetegli in faccia voi! L’ignorante e lo stolto non saprà cosa fare perché la cattiveria è il male e non risiede nelle parole e nella lingua ma nella testa, nell’intenzione!

Nel 2021 a che serve più il gay pride! Ma per ostentare che?! Ma perché sto corteo di gente… Ma a me, che sono etero, ma mi avete mai visto in un corteo a gridare ‘evviva la fig*!’, mai! Ma non serve più! Non c’è più bisogno, siamo tutti uguali! E basta i cortei, è una cosa vecchia!