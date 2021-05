Pio e Amedeo, nella loro puntata conclusiva di Felicissima sera si sono resi protagonisti del monologo “L’ironia salverà il mondo”, durante il quale hanno sdoganato, a loro modo, tutto ciò che non è più permesso dire in tv (e sui social). “Oggi contano più le parole che le intenzioni”, ha spiegato Amedeo, “ma la vera differenza sai qual è? La cattiveria!”.

Secondo Amedeo, “se tu dici i neri devono stare a casa loro” è peggio di “oh neg*o ti vengo a prendere e andiamo a mangiare una cosa insieme”. Perchè “il problema non è la n-word” ma l’intenzione. E così, a detta di Amedeo, “se vi dicono neg*o voi ridetegli in faccia e disarmateli!”.

Per Pio e Amedeo “bisogna poter scherzare sui luoghi comuni!”, tirando così in ballo la storia dei cinesi e l’imitazione di Michelle Hunziker a Striscia la Notizia. Dopo aver ironizzato sulle “misure” degli uomini di colore, Amedeo ha rivendicato il diritto di poter fare satira: “Il politicamente corretto ha rotto il cazz*!”.

E così non è mancata la gag sull’ebreo “tirchio” Amedeo ha proseguito:

Pio è intervenuto precisando che sia lui che Amedeo sono “gay friendly”, ma Amedeo ha aggiunto:

Ma è la normalità! Ognuno nella camera da letto fa quello che vuole! Questo è l’importante, così vanno educati gli stolti, con un messaggio no a dire quello che devono o non devono dire. E lo dico a tutti i ricch*oni in sala, a tutti i gay – ho sbagliato – a casa anche! Se vi chiamano ricchi*ni, fr*ci per ferirvi no, ridetegli in faccia voi! L’ignorante e lo stolto non saprà cosa fare perchè la cattiveria è il male e non risiede nelle parole e nella lingua ma nella testa, nell’intenzione!