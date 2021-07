Fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip le cose cambiano. Ed infatti, dopo le incomprensioni con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, Giulia Salemi ha chiarito con entrambi, ritrovando la serenità anche sotto questo punto di vista.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, proprio in queste ore, si sono ritrovati a Roma insieme a Stefania Orlando così come mostrano le loro storie su Instagram.

L’inedito trio ha ironizzato sulle nomination, tirando in ballo il GF Vip. Poi la Queen di Babilonia ha chiesto pubblicamente scusa a Giulia, domandando in tono materno se le volesse ancora bene.

Personalmente apprezzo sempre chi cambia idea ed è disposto a ricredersi.

Io per prima ho cambiato spesso opionione su persone e fatti ed anzi, penso che sia un comportamento estremamente intelligente non “fossilizzarsi” sulle dinamiche di gioco ormai morte e sepolte.

Questo incontro mi è piaciuto e spero sia stato apprezzato anche dai fan.

La serata è poi proseguita a cena per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli mentre Stefania Orlando è andata al concerto di Piero Pelù.

Reunion durata mezz’ora. Comunque io le ho amate troppo in passato, mi ha fatto piacere rivederle insieme e sapere che Stefania ha riconosciuto di aver sbagliato con Giulia. Allo stesso modo rispetto chi non ha apprezzato e non riesce a perdonarla. Non c’è chi ha ragione o torto.

