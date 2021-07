Stamattina tra le pagine del settimanale Oggi è uscita una intervista a Stefania Orlando, ad un passo da Tale e Quale Show per il quale avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip.

Stefania Orlando fa delle precisazioni sul GF Vip 6

Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo.

Questo il chiarimento di Stefania su Twitter.

Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad @alfosignorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo #gfvip — Stefania Orlando (@stefyorlando) July 1, 2021

Pronta la replica di Alfonso Signorini:

Grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme.

La Queen di Babilonia ha quindi concluso replicando con un cuore rosso.

Le dichiarazioni sul settimanale Oggi