Dopo il Grande Fratello Vip Stefania Orlando ha ritrovato il marito Simone Gianlorenzi con il quale, adesso, sogna di allargare la famiglia così come rivela intervistata tra le pagine del settimanale Oggi.

Ecco, questo è stato per me il vero miracolo del Grande Fratello e spero che la nostra famiglia possa allargarsi. Per la prima volta nella vita ho sentito un forte istinto materno, un impulso totalmente nuovo.

Stefania Orlando avrebbe rifiutato il ruolo di opinionista del GF Vip per imbattersi nella sua nuova avventura con Tale e Quale Show:

Ne sono stata lusingata. Ma sono stata in quella casa per quasi sei mesi, serve una pausa.

Per me la Rai è come una seconda casa, una famiglia acquisita. Ho iniziato a lavorarci nel 1997, ci sono praticamente cresciuta. Mi sento protetta. Inoltre, è un privilegio poter lavorare con grandi professionisti come Carlo Conti. Con lui ci si sente al sicuro.