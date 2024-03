Spoiler serale Amici 23, seconda puntata: chi è stato eliminato e gli ospiti

Spoiler Amici 23: preparatevi a far scatenare il sabato sera perché il Serale è pronto a scuotere il palcoscenico! Niente pause pasquali per questo show. Maria De Filippi ci regala un’altra dose di divertimento e adrenalina proprio oggi, sabato 30 marzo 2024, su Canale 5 alle 21:45 in punto. Spoiler serale Amici 23, seconda puntata: chi …

Spoiler Amici 23: preparatevi a far scatenare il sabato sera perché il Serale è pronto a scuotere il palcoscenico! Niente pause pasquali per questo show. Maria De Filippi ci regala un’altra dose di divertimento e adrenalina proprio oggi, sabato 30 marzo 2024, su Canale 5 alle 21:45 in punto.

Spoiler serale Amici 23, seconda puntata: chi è stato eliminato

Dopo la prima puntata che ha mandato Ayle e Kumo verso nuove avventure al di fuori della scuola, siamo pronti per vedere cosa succede con gli altri 13 allievi rimasti in gara.

Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, e il duo super-favorito Rudy Zerbi e Alessandro Celentano sono pronti a farci ballare e cantare.

Ma aspettate, c’è di più! Saranno presenti anche ospiti speciali: Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi nella giuria e il vincitore dell’edizione precedente, Mattia Zenzola, che non solo mostrerà una coreografia pazzesca ma finirà anche per essere coinvolto in un incidente che interromperà momentaneamente le registrazioni.

Barbara Foria sarà anche lei presente, mentre Ermal Meta ci farà emozionare con il suo ultimo singolo “L’unico periodo”.

Chi sarà il prossimo a dover dire addio alla scuola? Ecco gli spoiler (non proseguite se volete scoprirlo direttamente stasera).

Nicholas è stato eliminato al termine della prima manche.

Marisol e Giovanni al ballottaggio e, secondo gli spoiler dei social, ad abbandonare il serale di Amici 23 sarà proprio il ballerino di Todaro.