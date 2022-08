Clarissa e Lulù Selassiè si trovano in studio e stanno realizzando i loro singoli di esordio dopo l’esperienza con il Grande Fratello Vip che ha permesso loro di farsi conoscere dal pubblico italiano.

Ad aprire le danze ci ha pensato Clarissa Selassiè che ha postato un video su Instagram e TikTok mentre si trova in studio, aggiungendo una didascalia che parla molto chiaro in attesa della pubblicazione del primo pezzo da solista:



Successivamente anche Lulù ha pubblicato un breve video in studio, scrivendo:

In attesa del mio primo singolo vi lascio qui questo video dove mi diverto in studio, un luogo dove mi sento al sicuro e dove mi posso immergere nei miei pensieri e trasformarli in arte, il luogo dove mi sento davvero l’artista che sono, dove lavoro per voi e per me stessa, tra una prova e l’altra, mi sono divertita a cantare Levitating che mi rappresenta moltissimo come voi ben sapete, e che anche voi adorate! Stay very very tuned y’all…