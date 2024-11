GF, la sorella di Helena svela tutto: “Lorenzo? Vi dico io la verità su quello che…”

Durante l’ultima intervista rilasciata a Non Succederà Più, il programma radiofonico di Giada De Miceli su Radio Radio, Mariana Prestes, sorella della concorrente del Grande Fratello Helena, ha espresso apertamente il suo pensiero riguardo a Lorenzo Spolverato e al modo in cui ha trattato sua sorella all’interno del reality. Mariana non ha risparmiato critiche, svelando il proprio disappunto verso i comportamenti di Lorenzo e raccontando anche come Helena stia vivendo ora, lontana da lui.

Mariana Prestes, la sorella di Helena parla del comportamento di Lorenzo Spolverato

Mariana non si è trattenuta nel raccontare cosa pensa realmente di Lorenzo e delle sue dichiarazioni su Helena, che ha definito “strampalate” e “narcisiste”. Lorenzo, infatti, ha affermato che Helena sarebbe “innamorata” di lui, dicendo addirittura che “Helena si scioglie per me, vede in me un idolo, un Dio”. Parole forti che hanno lasciato Mariana perplessa, al punto da esprimere dubbi sulla sincerità di Lorenzo e sul suo interesse reale verso sua sorella.

“Non mi è piaciuto che Lorenzo abbia parlato di Helena alle sue spalle. Ha anche ammesso di aver giocato con lei, un comportamento poco corretto. Helena, adesso, sembra più serena senza di lui e mi auguro che continui il suo percorso con serenità”, ha commentato Mariana.

La sorella di Helena ha espresso anche preoccupazione per la sensibilità della modella brasiliana, che nel reality ha mostrato spesso il suo lato più emotivo e vulnerabile.

Mariana vede in questo percorso di Helena una possibilità di crescita, e crede che il distacco da Lorenzo sia stato benefico. Ha dichiarato che le piacerebbe vedere Helena più forte, augurandosi che si mostri come una donna decisa e indipendente, capace di gestire le sue emozioni. “Mi piace come sta affrontando il gioco adesso. Spero che piangerà meno e che farà un bel cammino”, ha detto con convinzione.

Mariana e l’incontro tra Helena e Javier Martinez

Un’altra figura che ha colpito l’attenzione di Mariana è Javier Martinez, uno dei concorrenti del Grande Fratello. Nonostante Javier abbia dichiarato di non essere interessato ad Helena, Mariana non esclude che i due possano avere un legame speciale. “È un bel ragazzo e mi sembra bravo, anche se al momento non ci sono segnali di interesse reciproco”, ha detto Mariana, ammettendo però che le piacerebbe vederli insieme come coppia.

Il pensiero di Mariana sull’ex di Helena, Carlo Motta

Infine, Mariana ha commentato la rottura tra Helena e Carlo Motta, il suo ex fidanzato, sottolineando come fosse legata alla loro storia. Ha definito Carlo una “brava persona” e ha detto che Helena è molto intensa nei rapporti amorosi, cosa che potrebbe aver complicato la loro relazione. Tuttavia, Mariana non ha approfondito i dettagli, preferendo mantenere la riservatezza su questo aspetto.