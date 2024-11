Tommaso prende una decisione, ma intanto Mariavittoria si avvicina a Javier – VIDEO

Tommaso Franchi, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, ha recentemente vissuto un’esperienza al Gran Hermano spagnolo come ospite per una settimana. Durante questa permanenza a Madrid, l’idraulico toscano ha avuto modo di confrontarsi con Maica Benedicto, la 25enne spagnola con cui aveva stretto un legame speciale durante la breve permanenza di lei nella Casa italiana.

Tommaso Franchi prende una decisione: Maica o Mariavittoria?

Dopo una promessa di rivedersi, Tommaso ha però deciso di fare un passo indietro, sottolineando: “Sì, mi piace, ma come amica!”. Una scelta che potrebbe essere motivata dal suo avvicinamento, durante la distanza da Maica, a Mariavittoria Minghetti, con la quale ha dichiarato di avere un interesse.

Nelle ultime ore, Tommaso sembra aver chiarito ulteriormente la sua posizione, comunicando la volontà di proseguire il percorso al Grande Fratello senza coinvolgimenti sentimentali. Durante un’intervista alla radio gieffina, ha dichiarato:

La verità è che io ho iniziato questo percorso da solo e voglio finirlo da solo. Non voglio avere relazioni con nessuno.

E a proposito di Maica, ha aggiunto:

Quando lei è venuta nella Casa, era l’unica persona normale… Questo mi ha connesso a lei. Però, il Grande Fratello e il Gran Hermano hanno cercato di unirci, ma le cose forzate non sono ben fatte.

Secondo Tommaso, il suo interesse iniziale per Maica derivava da una connessione autentica, ma l’idea di una storia d’amore imposta dalle circostanze del reality gli sembra artificiosa e contraria alla sua personalità.

Reazioni e opinioni del pubblico

Queste parole hanno suscitato interpretazioni diverse tra gli spettatori. C’è chi pensa che Tommaso non sia realmente interessato a nessuna delle due ragazze, e chi crede che semplicemente non voglia intraprendere un rapporto superficiale.

Inoltre, mentre Tommaso chiarisce i suoi sentimenti, Mariavittoria ha iniziato ad avvicinarsi a Javier Martinez, anche se entrambi insistono nel definirla solo una semplice amicizia.

Non resta che attendere la prossima puntata per capire meglio quali saranno le decisioni di Tommaso e come reagiranno Mariavittoria e Maica a questa sua scelta di proseguire il percorso senza legami sentimentali.

Visto che dicono che taglio i video ecco il VIDEO INTEGRALE CHIARO DELLA REGIA RADIO, TOMMASO DICE CHIARO NON VOGLIO RELAZIONI CON NESSUNO, HO INIZIATO IL PERCORSO SOLO FINISCO SOLO, MAICA ERA L UNICA PERSONA VERA per questo il feeling #grandefratello #tommavi #GH9N #GH10N pic.twitter.com/gKx5cer0CS — NikitaForever (@Federic94023466) November 10, 2024

La scheda di Tommaso

Tommaso Franchi ha 24 anni, vive a Siena ed è un idraulico.

Siena è la città natale di suo papà mentre la mamma, è inglese e sua nonna vive in India per scelta. Nonostante sia nato quando i genitori erano già erano separati, i legami familiari sono ben saldi e i rapporti ottimi. Tommaso ama portare avanti le tradizioni di famiglia, infatti fa parte del Consiglio della contrada della Tartuca. Nella vita ha fatto anche il cuoco e lavorato in stabilimenti balneari.

È single e ama divertirsi, senza legarsi troppo sentimentalmente.