Anche Sophie Codegoni dovrebbe essere ad un passo dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Soleil Sorge, un altro volto femminile bomba potrebbe allietare i nostri mesi con il reality show di Canale 5.

Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip

Secondo Very Inutil People, la ex chiacchieratissima tronista di Uomini e Donne potrebbe essere ad un passo dal Grande Fratello Vip in partenza da settembre con la sua sesta edizione:

Ieri, l’ex tronista 20enne si è infatti recata a Roma usufruendo di un servizio di noleggio con conducente, lo stesso che accompagnerebbe Fabrizio Corona (Sophie e Fabrizio sono una coppia?). Il driver dell’NCC ha immortalato nelle sue Instagram Stories una tappa presso gli uffici della macchina organizzativa del Grande Fratello Vip. Sophie si sarebbe quindi recata nella capitale proprio per sostenere gli ultimi provini prima della firma definitiva del contratto. Da come è uscita dall’incontro, sembra che tutto sia andato per il verso giusto e che a settembre potremmo rivederla in TV.

Il GF Vip partirà ufficialmente il prossimo 13 settembre con due appuntamenti al lunedì e venerdì sera.

Il possibile cast del GF Vip 6 Katia Ricciarelli (cantante)

Manila Nazzaro (showgirl ed ex Miss Italia)

Anna Lou Castoldi (attrice e figlia di Morgan e Asia Argento)

Manuel Bortuzzo (nuotatore)

Gianmaria Antinolfi (imprenditore ed ex di Belen e Dayane Mello)

Jessica, Lulu e Charlie (principesse etiopi)

Ainnet Stephens (modella)

Alex Belli (attore)

Andrea Casalino (modello)

Francesca Cipriani (ex Pupa)

Elena Morali (ex Pupa)

Luca Vismara (ex di Amici e Isola dei Famosi)

Jo Squillo (performer)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Soleil Sorge (influencer, ex Uomini e Donne e Isola dei Famosi)

Sophie Codegoni (ex tronista di Uomini e Donne)