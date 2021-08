Alfonso Signorini ha confermato la seconda concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Dopo Katia Ricciarelli entrerà nella Casa più spiata d’Italia anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni.

La giovane modella dopo essere uscita dal dating show tra le braccia di Matteo Ranieri non è riuscita a mantenere in piedi la relazione. Le cose tra di loro si sono concluse dopo poche settimane e nemmeno troppo bene.

Oggi Sophie Codegoni, tra le pagine di Chi Magazine, ha smentito anche la sua relazione con Fabrizio Corona, l’ex ribelle re dei paparazzi che sta ricostruendo la sua vita dopo tutte le problematiche legali:

Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva. Per il Grande Fratello Vip mi ha consigliato di non farmi troppe paranoie, di non chiudermi in me stessa e di far uscire la parte di me più divertente e socievole.