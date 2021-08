Secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, i 21 concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip 6 sarebbero già realtà e li ha rivelati in attesa del debutto su Canale 5 dal prossimo 13 settembre.

Concorrenti Grande Fratello Vip: ecco i 21 nomi (quasi) ufficiali

Sarebbero pronti ad entrare nella Casa più spiata d’Italia: Giucas Casella, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Katia Ricciarelli, le tre gemelle Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Manuel Bortuzzo.

Direttamente da Uomini e Donne dovrebbero arrivare Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Massimiliano Mollicone.

Mentre da Temptation Island ci sarebbe spazio per Tommaso Eletti.

Tra gli altri anche: Jo Squillo, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Carmen Russo e Raffaella Fico.

Concludono la lista dei potenziali concorrenti: Ainett Stephens, Manila Nazzaro, Gian Maria Antinolfi, Nicola Pisu e Davide Silvestri.

A parte Massimiliano Mollicone tutti gli altri nomi erano già emersi.

I possibili assenti

Resterebbero fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip (secondo le anticipazioni di Deianira Marzano) un nutrito gruppo di “vipponi”, tra cui:

Alex Belli (attore)

Elena Morali (ex Pupa)

Amedeo Goria (giornalista)

Maria Monsè (opinionista)

Totò Schillaci (ex calciatore)

Moreno Donadoni (rapper, ex di Amici e Isola dei Famosi 2017)

Jasmine Carrisi (figlia di Al Bano e Loredana Lecciso)