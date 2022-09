Per Sophie Codegoni non solo il nuovo ruolo da Bonas di Avanti un altro. Esattamente come Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, anche la ex concorrente del Grande Fratello Vip avrà un ruolo attivo nella nuova edizione.

Sophie Codegoni verso Casa Chi, il format online sul Grande Fratello Vip

Il Grande Fratello Vip 7 partirà ufficialmente il prossimo 19 settembre 2022 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Alfonso Signorini sarà in studio con Orietta Berti e Sonia Bruganelli.

Giulia Salemi, anche lei in studio, commenterà ciò che riportano i social mentre Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno al timone di GF Vip Party.

Sophie Codegoni, così come riferisce Deianira, condurrà Casa Chi, il format online condotto dai giornalisti di Chi Magazine (i bravi Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna).

Lo scorso anno questo ruolo era stato affidato a Rosalinda Cannavò che, per via del suo nuovo impegno con Tale e Quale Show, ha dovuto rinunciare.

Per Sophie questo è proprio un momento d’oro: buona stella, talento, conoscenze giuste oppure tutte e tre le cose insieme?

Sophie interviene sull’affaire “raccomandazione”

Intervistata tra le pagine del settimanale DiPiù TV, Sophie Codegoni svela cosa si aspetta da questa esperienza con Bonolis e precisa di aver fatto il provino smentendo le voci di raccomandazione: