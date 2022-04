Sophie Codegoni a cena con un altro? “Tavolo per due”, la segnalazione

Sophie Codegoni beccata a Milano a cena fuori con un altro? La segnalazione è arrivata agli amici di Very Inutil People che hanno condiviso lo screen della segnalazione.

Ieri sera ero a cena al ristorante Temakinho in corso Garibaldi a Milano e ho visto Sophie Codegoni a cena con un uomo castano con capelli ricci, barba e occhiali da sole, erano da soli e Basciano non era con lei.

Sulla trentina credo. Non so nello specifico quanti anni abbia ovviamente… Entrambi erano vestiti in modo molto elegante. Lei aveva una minigonna nera e una camicetta nera abbinata molto sbottonata. Tavolo per due, sì.