Sophie Codegoni ha scritto una lettera ai genitori e li ha tranquillizzati sulla sua storia d’amore con Alessandro Basciano nata sotto le telecamere del Grande Fratello Vip, il reality show andato in onda per sei mesi.

Sophie ha deciso di scrivere a mamma Valeria e papà Stefano che, in più di un’occasione, non hanno nascosto di avere una certa preoccupazione nei confronti della nuova relazione d’amore della figlia.

La Codegoni, quindi, ha deciso di scrivere una missiva tra le pagine del settimanale DiPiù, per tranquillizzare entrambi:

Proprio in merito all’uomo violento che – purtroppo – è stato al fianco della mamma di Sophie, la ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva raccontato degli episodi ospite di Verissimo:

Lui ha creato tutte le mie fragilità e paura. Mi sono sentita in colpa per mesi e mesi. Ero lì e non riuscivo a difenderla. Ho visto mia madre che stava morendo, non respirava più ed è arrivata l’ambulanza.

A me lui non è mai piaciuto. Non sono riuscita ad aiutarla… quando ci ho provato ho preso le botte anch’io e pensavo fosse colpa mia, lui mi diceva questo. Questa persona è stata denunciata e mi auguro che prima o poi avremo delle risposte. Questa cosa mi ha fermata con l’altro sesso, convinta che tutti gli uomini fossero così ma non è assolutamente vero.