Da alcuni giorni, tutti i concorrenti del Grande Fratello rimasti nella Casa fino alla fine sono tornati alla vita reale. Alcuni di loro, però, si sono ritrovati a dover fare i conti con il giudizio del pubblico e con varie polemiche. Tra coloro che hanno subito le conseguenze dell’odio social c’è anche Rosy Chin, la celebre chef giunta fino in finale.

Per Rosy Chin il ritorno alla vita reale dopo sei mesi di reclusione nella spiatissima Casa non è stato semplice. Forse l’ex concorrente del Grande Fratello credeva di trovare un clima più sereno, ma la verità è stata molto più amara.

Rosy, infatti, si è ritrovata a dover fronteggiare gli attacchi degli hater e proprio rispetto a questo ha voluto condividere su Instagram alcune stories in cui evidenziava il suo pensiero in merito ed il suo attuale stato d’animo:

In questi giorni ho letto troppi commenti pieni di cattiverie, sono stata male, non immaginavo che uscire da così tanta bellezza ed evoluzione avrei trovato fuori così tanto odio! Ma sono così grata a questo percorso che ho fatto che non permetterò mai più a nessuno di spegnermi. Quindi haters scrivete e gettate frustrazione, io non cedo al vostro odio e mai lo farò più in tutta la mia vita! In tutte le mie sfumature mi amo e mi accetto così come sono. Grazie a tutti, ma il mio più speciale grazie va al Grande Fratello e ai miei compagni di viaggio che amo!