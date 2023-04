Dopo aver concluso – per ora – la sua come opinionista del GF Vip, Sonia Bruganelli è intervenuta oggi a Verissimo, in collegamento, replicando alle voci sulla presunta crisi con il marito Paolo Bonolis. Ad accompagnarla, come aveva anticipato la stessa Bruganelli via social, è stata la figlia Adele.

Sonia Bruganelli e la presunta crisi con Paolo Bonolis: la sua replica

Ovviamente Sonia Bruganelli ha categoricamente smentito la crisi in atto con Paolo Bonolis, a differenza di quanto aveva scritto in merito Dagospia nelle passate settimane. Ecco quali sono state le sue parole:

Io dico solo una cosa, secondo te per quanto Verissimo è un programma che amiamo, ci vedevi entrare mano nella mano a dire “ci separiamo?“. La prima reazione è stata comunque di stupore perché non venendo da noi ci sono rimasta un pochino… ho detto “perché?“. Io e Paolo stiamo insieme da 26 anni, lavoriamo insieme da tanti anni, siamo una coppia forte da un punto di vista di anime, di volontà di difendere la nostra famiglia, i ragazzi. La prima cosa è stata dimostrare che non ne sapevamo niente. Per me ora la cosa più importante è di sottolineare che la scelta di una coppia non possa prescindere dalla volontà di comunicazione. Qualsiasi sia la dinamica ci deve essere volontà di comunicazione, specialmente se si ipotizza, se è un’ipotesi.

Sonia Bruganelli ha proseguito:

Non vuol dire niente che siamo personaggi pubblici, bisogna avere una coscienza, non si può decidere di dare un comunicato addirittura scritto. Fatecelo dire a noi quello che proviamo! Stiamo insieme, lavoriamo insieme, ci vogliamo bene, abbiamo dei figli, non abbiamo bisogno di comunicare niente. Da cosa è nato questo gossip? Non so, forse è perché sono due anni che dico di voler andare a vivere da sola. Non so, ma ne sono nati tanti negli anni. Neanche i nostri figli si pongono più la domanda, per noi la cosa importante è che siano sereni i nostri familiari.

Nessun accenno invece al GF Vip (se non alla sua durata record), così come era accaduto nel caso dell’ospitata di Milena Miconi.