Sonia Bruganelli “conferma” a suo modo il ruolo di opinionista del GF Vip: ex gieffina apprezza

Sonia Bruganelli prossima opinionista del GF Vip? L’indiscrezione era arrivata nei giorni scorsi da Giuseppe Candela, penna di Dagospia, il quale aveva lanciato la “bomba” anticipando il nome della moglie di Paolo Bonolis pronta ad affiancare Adriana Volpe.

Sonia Bruganelli opinionista del GF Vip, arriva la conferma

Una accoppiata a nostro parere perfetta che va ad unire la diplomazia dell’ex gieffina e conduttrice con la schiettezza dell’imprenditrice che non ha mai dimostrato di avere peli sulla lingua.

Adesso arriva una mezza conferma all’indiscrezione direttamente da parte della stessa Bruganelli che ha commentato in modo ironico ad una critica di una utente che si è augurata che nella prossima edizione del GF Vip, nel ruolo di opinionista, possa non basarsi solo sul look della persone. Sonia ha quindi replicato:

Non so se potrò essere un grado…

Nello stesso post Instagram è giunto anche il commento di Matilde Brandi, ex gieffina, che si è detta molto felice del ruolo di opinionista nella nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, asserendo:

Sarà una bella edizione con te come opinionista!