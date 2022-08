Ecco perché Sonia Bruganelli e Flora Canto non sono più amiche

Sonia Bruganelli prova un brivido incomprensibile ad aizzare gli hater contro la sua persona. Ecco perché, quando prende l’aereo privato, non manca mai di farlo sapere sui social. L’ultimo viaggio però, ha scatenato un commento piccato da parte di Flora Canto.

“Preferisco pagare un aereo privato piuttosto che passare ore in aeroporto” aveva scritto Sonia Bruganelli su Instagram proprio quando anche Flora Canto era stata vittima dell’ennesimo sciopero (frecciatina volontaria?).

Proprio quest’ultima aveva raccontato la sua disavventura replicando pure ad un utente che l’aveva flaggata sotto il post della Bruganelli: “Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato. Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi”.

Secondo i bene informati la rottura tra le due avrebbe radici lontane. Si vocifera che nel 2020, durante il funerale di Gigi Proietti la moglie di Enrico Brignano avesse di proposito allontanato il marito da Paolo Bonolis per paura del Covid.

Questa indiscrezione, successivamente, era stata smentita dalla conduttrice.

E se Sonia Bruganelli e Flora Canto avevano un bel rapporto di amicizia facendosi vedere spesso insieme, proprio la moglie di Bonolis ha chiarito di non vederla più:

Ivan Rota, via Dagospia, aggiunge qualche dettaglio sulla faccenda:

