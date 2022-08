Elen Ellis risponde a Sonia Bruganelli dopo il provino di Sophie Codegoni: “Le persone vanno avanti per raccomandazione, non esiste meritocrazia” – VIDEO

Elen Ellis, designer e stylist, ha commentato il provino di Sophie Codegoni e successivamente ha anche risposto a Sonia Bruganelli che, ammollo in vasca da bagno (ancora non capisco il perché), ha smentito raccomandazioni e cose di questo tipo, parlando di meritocrazia in maniera piuttosto superficiale.

Elen Ellis risponde a Sonia Bruganelli dopo il provino di Sophie Codegoni

Vorrei esprimere la mia opinione sul video provino che ho appena visto ma proprio non posso perché secondo me non vorrei capita. Ma, raga… è inutile che io cerco di usare la testa se poi la maggior parte di loro usano il corpo. Non c’è niente di male, i corpi delle donne sono bellissimi ma io sono un po’ in contrasto su questi argomenti. Ma quando io e queste persone abbiamo gli stessi obiettivi ma vogliamo arrivarci in modi diversi, mi chiedo se ho gli obiettivi giusti per questo mondo.

Successivamente Elen ha risposto anche a Sonia Bruganelli evidenziando la seguente affermazione della moglie di Bonolis: “Se non ce la fate ad ottenere risultati forse è solo perché qualcuno è meglio di voi”.

La designer ha fatto un discorso che condivido pienamente:

L’Italia non è un paese meritocratico e la maggior parte delle persone che va avanti è raccomandata ma non c’è niente di male ma dobbiamo ammetterlo. Quello che dice non è vero perché nella maggior parte dei lavori è qualcun altro che decide se tu vali o no. Quindi avete rotto le palle a dire che la gente rosica. Rosico perché penso di essere più brava, intelligente e in gamba di molte altre. Lo posso dire? Lo dico perché lo penso.

Personalmente non conoscevo prima la Ellis (abbiamo rimediato seguendola subito su Instagram) ma sento di volerle molto bene: è grave?

Il VIDEO in apertura del nostro articolo.