Soleil Sorge replica alle offese di Luca Onestini e svela se oggi è fidanzata

Oltre a parlare di Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge, oggi ospite della trasmissione di Silvia Toffanin, Verissimo, ha anche parlato di un suo ex fidanzato, Luca Onestini, e della sua attuale situazione sentimentale. Oggi è ancora fidanzata?

E’ stata la padrona di casa di Verissimo a sottolineare a Soleil come un suo ex fidanzato, Luca Onestini, nella Casa del GF Vip abbia usato parole poco gentili e galanti nei suoi confronti. Cosa ha replicato oggi l’ex Vippona?

Questo forse definisce lui perché da parte mia sentiranno solo e sempre parole galanti ed educate nei loro confronti. Posso avere un parere personale e soggettivo molto basso verso una persona ma non ho bisogno di stare a comunicarlo o a cogliere l’occasione ogni volta possibile per svilire una persona. Se avessero qualcosa di negativo da dire sulla mia persona, come è normale che sia quando finisce un rapporto, credo che definisca più la loro persona che la mia, ma fa comunque abbastanza tristezza.