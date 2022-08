Soleil Sorge, come volevasi dimostrare, ha smentito di aver fatto alcun provino per Avanti un altro, così come aveva affermato il portale the pipol, che riferiva questa indiscrezione dopo l’ufficializzazione di Sophie Codegoni nel ruolo di Bonas.

Soleil Sorge smonta le fake news: “Mai fatto il provino per Avanti un altro”

Fake news: mai fatto provini per “Avanti un altro”ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon.

Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) August 4, 2022



The pipol (il portale di Gabriele Parpiglia), invece, aveva scritto:

Chi invece è stata tagliata per via della troppa sovraesposizione è Soleil Stasi. Lei e la Codegoni si contendevano il ruolo di “Bonas”. Ma Sophie ha gestito meglio il post Gf Vip giocando in sottrazione. Questo è stato molto apprezzato dal team Sdl.

Ribadisco il mio punto di vista di ieri.

Senza nulla togliere a Sophie, per la sua giovane età e la gavetta che deve ancora fare, questo ruolo le si addice. Per Soleil, invece, senza girarci troppo intorno, sarebbe stato un oggettivo passo indietro e mi pare abbastanza evidente.

Personalmente credo che sia stata Soleil (qualora la proposta le sia effettivamente arrivata) a rifiutare il ruolo di Bonas in favore del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, ruolo che le si addice maggiormente e più vicino alla conduzione alla quale aspira.