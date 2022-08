Sonia Bruganelli sbotta e pubblica il provino di Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas ad Avanti un altro (ma un senso non c’è) – VIDEO

Sonia Bruganelli nella vasca da bagno (ma perché?) ha risposto alle critiche sul ruolo di Sophie Codegoni, diventata nuova Bonas di Avanti un altro. L’opinionista del Grande Fratello Vip, ha pubblicato il provino dell’ex tronista, invitando il pubblico a guardarlo, per fare intendere di non averla presa a scatola chiusa.

Sonia Bruganelli sbotta e pubblica il provino di Sophie Codegoni

Tutto giustissimo, sì. Non vorrei fare sempre il bastian contrario, ma il senso di pubblicare il provino quando, evidentemente, non c’è stato alcun casting? Mi spiego.

E’ normale che Sophie abbia fatto un provino, anche solamente per avere in “archivio” un video di presentazione che lo testimonia. Non ha molto senso, di contro, averlo pubblicato.

Se avessero aperto un casting affermando di essere in cerca della nuova Bonas, provinando una serie di ragazze e, alla fine scegliendone una, avrebbe avuto senso pubblicare il video della “vincitrice”, in stile Veline, per intenderci.

Ma pubblicare il video dell’unica “candidata” che avevano a disposizione perché presumibilmente suggerita da qualcuno, non smentisce proprio nulla (oltre ad avere poco senso).

Sonia Bruganelli, in vasca da bagno, parla di meritocrazia: ma addirittura scomodare parole simili? Hai conosciuto meglio Sophie (che hai visto e commentato per sei mesi al GF Vip, ma vabbè…) e ti è piaciuta e le hai offerto il ruolo di nuova Bonas, punto.

Polemica inutile (e il video con le “giustificazioni” di Sonia Bruganelli in apertura del nostro articolo).