Erano mesi che in televisione tentavano di far incontrare Soleil Sorge e Luca Onestini e, finalmente, ci sono riusciti a La Pupa e il Secchione Show. A quanto pare l’ex tronista arriverà da Barbarella.

Soleil Sorge incontra Luca Onestini: il faccia a faccia in TV

A #LaPupaEilSecchioneShow arriva #LucaOnestini in difesa del fratello e in studio per la prima volta ritroverà faccia a faccia la sua ex #soleil

Che cosa succederà ? — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) April 14, 2022

Che cosa succederà? Cosa dovrà mai accadere. Sono due persone adulte che non stanno insieme da secoli. Soleil – tra l’altro – della storia con Onestini fa veramente fatica a ricordarsi.



Intervistata dalla brava Silvia Toffanin durante Verissimo, la Sorge ha svelato di non ricordare quasi la sua storia con Luca Onestini ma di non avere per lui alcun tipo di rancore:

Alla Pupa e il Secchione c’è un mio ex cognato, sì! Con Luca Onestini? Quasi non ricordo più. Lo definisco un conoscente a malapena non ci siamo mai visti o parlati… totalmente indifferente. E’ passato così tanto tempo… da parte mia non c’è alcun tipo di rancore.