Belen Rodriguez annuncia Soleil ma ‘dimentica’ Jeremias nella lista dei suoi ex: la reazione della Sorge

Belen Rodriguez rivede la sua ex cognata Soleil Sorge durante la puntata di ieri de Le Iene Show ma ha una dimenticanza. Dopo essere stata vittima di uno scherzo, l’ex Vippona è approdata nello studio della trasmissione di Italia 1 ma la presentazione da parte di Belen è stata oggetto di chiacchiericcio: cosa è successo?

Belen Rodriguez rivede Soleil Sorge a Le Iene: cosa è successo

Come sappiamo, Soleil Sorge non è stata affatto immune al gossip e tra i suoi ex fidanzati figura anche Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen e attuale naufrago dell’Isola dei Famosi, insieme al padre Gustavo.

Durante la relazione, stando a quanto svelato da Cecilia Rodriguez, Soleil non sarebbe stata accolta con amore in famiglia ed addirittura quando si lasciarono Cecilia si disse contenta.

Ieri sera, in occasione della sua presentazione in studio a Le Iene, Belen ha annunciato Soleil Sorge facendo la lista dei suoi ex (e già qui ci sarebbe qualcosa da ridire):

Con la notorietà è sempre più presente sui giornali di gossip, i suoi ex: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi, tutte relazioni che iniziano in un reality e finiscono con chi?

E’ stato Teo Mammucari però a far notare di aver ‘dimenticato’ un nome:

Perché non lo diciamo Belen? Perchè facciamo finta di niente? Lei è stata con tuo fratello, era la fidanzata, è tua cognata.

Per Belen è ormai “acqua passata”, ma Soleil ha punto l’ex cognata commentando:

C’era anche lui nella lista, l’ha omesso appositamente!