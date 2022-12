Soleil Sorge difende Oriana Marzoli al Grande Fratello Vip. L’ex concorrente della sesta edizione, intervistata da Whoopsee, ha parlato della venezuelana prendendo le sue parti.

Sono molto vicina ad Oriana ma perché non mi è piaciuto affatto come è stata trattata la vicenda con Antonino, ho trovato la figura femminile trattata in un modo che non mi è piaciuto, mi è dispiaciuto molto vederla piangere in quel modo, nonostante qualunque film si sia ancora fatta.

Mi è piaciuta in determinati momenti… Non la conosco ancora bene, devo capirla fino in fondo e comunque mi piace, le sono molto vicina in questo momento e sono d’accordo con le parole di Giulia (Salemi, ndr).